Embrapa lança concurso com 1.027 vagas; veja detalhes do edital

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou, nesta sexta-feira (6/12), o edital de abertura do concurso público que visa o preenchimento de 1.027 vagas. As oportunidades são distribuídas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, na classe inicial de cada posto.

Do total de vagas, 719 são para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). O certame também formará cadastro reserva.

A jornada de trabalho a ser cumprida, para todos os cargos, é de 40 horas semanais, salvo jornadas especiais estabelecidas por legislação específica.

Os Anexos com os salários e cronograma ainda não foram divulgados. O Correio entrou em contato com a Embrapa e com o Cebraspe para confirmar os valores. A assessoria da Embrapa afirmou que as informações estarão no site do CEBRASPE, em breve.

Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, por meio da página oficial da seleção. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo:

Pesquisador: R$ 170,00.

Analista: R$ 150,00.

Técnico: R$ 80,00.

Assistente: R$ 60,00.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame terá cinco fases, sendo elas:

