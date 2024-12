Concurso dos Correios: confira os gabaritos oficiais e saiba como contestar questões

MR Marina Rodrigues

A seleção visa preencher 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente) e 412 para analista em diversas áreas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As provas do concurso dos Correios 2024 foram aplicadas no último domingo (15/12), mobilizando concurseiros de todo o país. O concurso deste ano oferta 9.486 vagas, distribuídas entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva para os cargos de agente — carteiro (nível médio) e analista em diversas áreas (nível superior).

Os candidatos ao cargo de Carteiro podem acompanhar a correção extraoficial da prova na live transmitida ao vivo pelo Gran Cursos Online, com professores analisando detalhadamente as questões e ajudando os participantes a avaliarem seu desempenho. Assista pelo YouTube.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos registrou um total de 1.560.704 inscritos no certame, dos quais 1.000.692 estiveram presentes no dia da prova e mais de 560 mil ausentes. Os salários iniciais variam entre R$ 2.429,26 e R$ 10.302,00, com previsão de reajuste salarial a partir de janeiro de 2025. Além disso, os aprovados terão direito a diversos benefícios, como vale-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde e participação nos lucros.

Ao todo, o certame foi composto por 12 versões de provas. Confira os gabaritos oficiais abaixo, conforme os cargos:

Analista de sistemas (desenvolvimento de sistemas) Gabarito A e Gabarito B

Analista de sistemas (suporte sistemas, suporte banco de dados, redes e produção) Gabarito A e Gabarito B

Assistente social Gabarito A e Gabarito B

Engenharia civil Gabarito A e Gabarito B

Engenharia de produção Gabarito A e Gabarito B

Engenharia elétrica Gabarito A e Gabarito B

Engenharia eletrônica Gabarito A e Gabarito B

Engenharia mecânica Gabarito A e Gabarito B

Engenharia de redes e comunicação/Engenharia de telecomunicação Gabarito A e Gabarito B

Como entrar com recurso?

O edital do concurso dos Correios 2024 prevê a possibilidade de contestar questões ou resultados por meio de recursos. As solicitações devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), respeitando os prazos estabelecidos: entre 10h desta segunda-feira (16/12) e 17h desta terça-feira (17).

Os candidatos podem apresentar recursos em diversas situações, tais como indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição; indeferimento da inscrição (incluindo cotas e atendimento especial); questões da prova objetiva e gabarito preliminar; resultado e classificação preliminar da prova objetiva; procedimento de heteroidentificação de negros e verificação documental de indígenas; avaliação preliminar de equipe multiprofissional para pessoas com deficiência; e resultado e classificação preliminar do concurso.

Para enviar o recurso, o candidato deverá preencher um formulário específico com argumentação lógica e consistente, incluindo indicações bibliográficas quando se tratar de questionamento relacionado a questões da prova e ao gabarito. Será permitido apenas um recurso por questão, desde que devidamente fundamentado.

Pedidos de recurso serão indeferidos se não apresentarem argumentação lógica e consistente; forem enviados fora do prazo; contiverem outras questões além da selecionada para recurso; apresentarem teor desrespeitoso à banca; forem coletivos ou idênticos a outros recursos; e/ou forem encaminhados por imprensa ou redes sociais.

Nos casos em que uma questão for anulada, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva. O resultado da análise dos recursos será divulgado no site do IBFC, sem envio de respostas individuais aos participantes.

Próximas etapas

Após a divulgação dos resultados preliminares, os aprovados nas provas objetivas e discursivas passarão pela etapa pré-admissional. Essa fase inclui a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais. Não há uma data definida para essa fase no edital.