Inscrições para o concurso do CRESS-PR acabam nesta segunda-feira (16)

Nessa segunda-feira (16), se encerram as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR), sob execução do Instituto Quadrix. São oferecidas 70 vagas, sendo duas efetivas e 68 para formação de cadastro reserva no cargo de nível médio de assistente administrativo; e para cargo de nível superior em agente fiscal. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados nas cidades de Cascavel, Curitiba e Londrina, no Paraná, de acordo com a necessidade do CRESS-PR.

A remuneração salarial é de R$ 2.944,39 (médio) e de R$ 6.298,33 (superior), acrescida dos seguintes benefícios: adicional por tempo de serviço; cesta básica, no valor de R$ 997,81 por mês; auxílio-transporte; auxílio-educação; auxílio-saúde, no valor de R$ 175,84 por mês; auxílio-doença/invalidez; auxílio-morte/funeral; auxílio-creche e/ou educação infantil, para empregados que tenham filhos até 5 anos, 11 meses e 29 dias, no valor de R$ 617,22 por mês; seguro de vida em grupo; e auxílio a filhos com deficiência – todos conforme previstos em acordo coletivo de trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais.

Esse concurso público contará com a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; e uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de nível superior. A prova ocorrerá em 26 de janeiro de 2025, e terá duração de 3 (três) horas, sendo aplicada no turno da tarde.

Para saber mais, acesse o edital de abertura. Os interessados podem se inscrever no site da banca, com taxas de inscrição entre R$ 60, para nível médio, e de R$ 80, nível superior.