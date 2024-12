Inscrições abertas para concursos da Embrapa e do ICMBio

FA Francisco Artur de Lima

Começaram nesta segunda-feira (16/12) as inscrições para os concursos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



O certame para o ICMBio ofertará 350 vagas, distribuídas para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental. Já o concurso da Embrapa ofertará 1.027 vagas para pesquisador, analista, assistente e técnico.

Os dois concursos serão organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições no certame do ICMBio vão até 3 de janeiro de 2025, já para a Embrapa os candidatos podem inscrever-se até 7 de janeiro.

Taxas de inscrição:

Embrapa:

Pesquisador: R$ 170

Analista: R$ 150

Técnico: R$ 80

Assistente: R$ 60

ICMBio:

Analista administrativo: R$ 93

Analista ambiental: R$ 99

