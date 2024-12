Gabarito Correios 2024: confira a correção das principais questões da prova

MR Marina Rodrigues

A seleção visa preencher 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente) e 412 para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No último domingo (15/12), concurseiros de todo o país participaram do aguardado concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, disputando 3.511 vagas de níveis médio e superior. Os gabaritos oficiais foram divulgados nesta segunda-feira (16).

Para ajudar os candidatos na análise da prova, professores do Gran Concursos selecionaram as principais questões do exame para o cargo de agente dos Correios (carteiro), de nível médio, e gravaram vídeos explicativos resolvendo as perguntas e apresentando a lógica por trás das respostas.

As resoluções foram organizadas em cinco áreas cobradas na avaliação: língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e ética. O conteúdo em vídeo visa esclarecer dúvidas e permitir que os participantes verifiquem o desempenho e identifiquem pontos de melhoria. Confira os conteúdos abaixo.

Língua portuguesa

















Matemática









Noções de informática









Conhecimentos gerais









Ética





Sobre o concurso

O certame atraiu um grande número de inscritos: 1.560.704 candidatos, dos quais 1.000.692 compareceram para realizar a prova. O concurso oferta 3.099 vagas para o cargo de nível médio de agente dos Correios (carteiro), que conta com salário inicial de R$ 2.429,26, além de benefícios como vale-alimentação/refeição no valor aproximado de R$ 1.400. As provas foram objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões.

Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48, totalizando cerca de R$ 8,5 mil com os benefícios inclusos. As vagas são destinadas a diversas especialidades de nível superior: advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Além das questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos tiveram de fazer uma redação de até 30 linhas. Ao todo, foram 12 versões de cadernos de prova.