MPU, PRF, INSS: confira a lista de concursos autorizados e previstos para este ano

MR Marina Rodrigues

Governo federal dispõe de R$ 2 bilhões para concursos públicos em 2025, com 57.814 vagas em todo o Brasil e 31.354 vagas no Distrito Federal - (crédito: Maurenilson Freire)

Apesar do corte de despesas do governo federal de R$ 1 bilhão para realização de concursos, neste ano, estão previstas diversas seleções para incrementar o serviço público. Pela primeira vez desde 2021, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será votado após o recesso parlamentar, em fevereiro. Na proposta orçamentária, o governo dispõe de R$ 2 bilhões para os certames, com 57.814 vagas em todo o Brasil.

Desse total, 53.599 correspondem ao Poder Executivo, dos quais 46.882 comporão o banco de professores para as universidades e institutos técnicos federais; e 6.717 vagas serão destinadas às demais categorias, incluindo militares efetivos. O PLOA prevê, ainda, a contratação de 3.524 pessoas no Poder Judiciário e 416 no Legislativo federal.

Conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) , que define as bases para a elaboração e execução do orçamento, no Distrito Federal, foram estabelecidas 31.354 vagas, sendo 447 para criação de novos cargos e 30.907 para provimento. As oportunidades são para quase 30 órgãos, como Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros (CMB), Departamento de Trânsito (Detran), secretarias de Educação e Saúde, Câmara Legislativa (CLDF) e outros. Confira as oportunidades!

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo)

Status: banca definida (IDCAP)

Cargos: advogado, analista de gestão corporativa, analista de TI e especialista em petróleo e gás Formação: nível superior

Vagas: 100 + CR

Salário: a definir

Ministério Público da União (MPU)

Situação: edital iminente e banca definida (FGV)

Cargos: analista e técnico

Formação: nível superior

Vagas: 274 (previstas)

Salário: R$ 8.046,86 a R$ 13.202,64

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Situação: banca definida (Cebraspe)

Cargos: analista administrativo e analista ambiental

Formação: nível superior

Vagas: 460

Salário: R$ 8.817,70

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Status: banca definida (IADES)

Cargo: vários

Formação: nível médio, técnico e superior

Vagas: 150

Salário: R$ 3.667,70 a R$ 7.492,75

Superintendência de Seguros Privados (Susep)

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargo: analista técnico

Formação: nível superior

Vagas: 75

Salário: R$ 20.924,79

Superior Tribunal Militar (STM)

Situação: comissão formada

Cargos: a definir

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 240 (previstas)

Salário: R$ 8.046,86 a R$ 13.202,64

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) 1

Status: banca definida (Instituto Access) e edital iminente

Cargos: analista e gestor

Formação: a definir

Vagas: 25 (temporárias) Salário: a definir

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) 2

Status: autorizado

Cargos: auxiliar, especialista e agente de proteção etnoambiental e territorial

Formação: níveis superior e médio

Vagas: 1.938 (temporárias)

Salário: a definir

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) 3

Status: solicitado

Cargo: especialista e técnico em indigenismo

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 751 (efetivas)

Salário: R$ 6.987,19 a R$ 10.453,94

Fundação Nacional das Artes (Funarte)

Status: autorizado

Cargo: diversos

Formação: nível superior

Vagas: 28

Salário: R$ 3.419,97 a R$ 5.739,09

Ministério da Gestão e Inovação (MGI)

Status: autorizado

Cargo: analista técnico-administrativo

Formação: nível superior

Vagas: cadastro reserva

Salário: R$ 5.488,70

Fundação Cultural Palmares (FCP)

Status: autorizado

Cargo: pesquisador

Formação: nível supreior

Vagas: 10 Salário: a definir

Polícia Federal (PF) 1

Status: autorizado

Cargo: agente administrativo e carreiras de nível superior

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 192

Salário: R$ 5.173,28 a R$ 7.087,29

Polícia Federal (PF) 2

Status: solicitado

Cargo: agente, escrivão, papiloscopista, perito criminal e delegado

Formação: nível superior

Vagas: 1.810

Salário: R$ 13.649,52 a R$ 25.825,08

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR)

Status: autorizado

Cargos: engenheiro

Formação: nível superior

Vagas: 10 Salário: R$ 7.685,35

Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB)

Status: autorizado

Cargo: vários

Formação: nível superior

Vagas: 10

Salário: a definir

Biblioteca Nacional (BN)

Status: autorizado

Cargo: vários

Formação: nível superior

Vagas: 14

Salário: R$ 3.419,00 a R$ 5.035,29

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Status: autorizado

Cargo: analista e técnico em assuntos culturais

Formação: nível superior

Vagas: 28

Salário: a definir

Ministério da Saúde (MS) 1

Status: autorizado

Cargos: vários

Formação: técnico e superior

Vagas: 319 (efetivas)

Salário: R$ 3.731,83 a R$ 6.256,90

Ministério da Saúde (MS) 2

Status: autorizado

Cargos: vários

Formação: médio e superior

Vagas: 300 (temporárias)

Salário: R$ 3.731,83 a R$ 6.256,90

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Anpd)

Status: comissão formada

Cargo: atividades técnicas

Formação: nível médio e superior

Vagas: 213 (temporárias)

Salário: R$ 1.853,00 a R$ 9.047,00

Ministério da Fazenda (MF)

Status: autorizado

Cargo: arquiteto, contador e engenheiro

Formação: superior

Vagas: 30

Salário: R$ 6.250,90 e R$ 7.685,35

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Status: solicitado

Cargo: vários

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 91

Salário: R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35

Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt)

Status: solicitado

Cargo: vários Formação: níveis médio e superior

Vagas: 343

Salário: R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Status: solicitado

Cargo: a definir

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 50 temporários e 116 efetivos

Salário: R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

Status: solicitado

Cargo: especialista, técnico e analista

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 132

Salário: R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35



Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Status: solicitado

Cargo: analista, especialista e técnico

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 362

Salário: até R$ 16.413,35

Concurso Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Status: solicitado

Cargo: analista, especialista e técnico

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 472

Salário: R$ 7.648,17 a R$ 16.413,35

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Status: solicitado

Cargo: analista ambiental

Formação: nível superior

Vagas: 98

Salário: R$ 8.817,72

Agência Nacional de Cinema (Ancine)

Status: solicitado

Cargo: analista, especialista e técnico

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 36

Salário: R$ 7.648,17 e R$ 16.413,35

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC)

Status: solicitado

Cargo: assistente e analista

Formação: a definir

Vagas: 280

Salário: a definir

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Status: solicitado

Cargo: assistente e inspetor, analista e agente executivo

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 139

Salário: R$ 20.924,80

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi)

Status: solicitado

Cargo: analista, pesquisador e tecnologista em propriedade industrial

Formação: nível superior

Vagas: 458

Salário: R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Status: solicitado

Cargo: policial rodoviário

Formação: nível superior

Vagas: 4.902

Salário: R$ 10.790,87

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Status: solicitado

Cargo: técnicos de TI e servidores administrativos

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.573,22 a R$ 3.981,42 (último edital)

Ministério do Turismo (MTur)

Status: solicitado

Cargo: vários

Formação: nível médio ou superior

Vagas: 47

Salário: R$ 3.727,83 a R$ 6.804,55

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)

Status: solicitado

Cargo: vários

Formação: nível médio ou superior

Vagas: 59 (previstas)

Salário: R$ 2.570 a R$ 5.081

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Status: solicitado

Cargo: vários

Formação: nível superior

Vagas: 857

Salário: R$ 7.436,04 a R$ 15.897,33

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs)

Status: solicitado

Cargo: vários

Formação: a definir

Vagas: 180 solicitadas

Salário: R$ 2.067,30 a R$ 2.643,28

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Status: solicitado

Cargo: auxiliar, técnico e analista

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 185

Salário: R$ 3.727,76 a R$ 5.488,46

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Status: solicitado

Cargo: analista e técnico

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 7.655

Salário: R$ 5.938,09 a R$ 9.109,20

Ministério da Defesa (MD)

Status: anunciado

Cargo: diversos

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Status: previsto

Cargo: diversos

Formação: níveis médio, técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35 (último edital)

Banco do Brasil (BB)

Status: em estudos

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.622,23 + benefícios (último edital)

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

Status: banca definida (EPL)

Cargo: técnico administrativo, analista contador e procurado jurídico

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 3.402,48 a R$ 10.242,02

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter)

Status: banca definida (Instituto Quadrix)

Cargo: advogado, arquivista, jornalista e fiscal

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.454,49 a R$ 6.259,15

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Status: comissão formada

Cargo: a definir

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 7.591,37 a R$ 12.455,30

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Status: em fase de planejamento

Defensoria Pública (DPDF)



Status: autorizado

Cargo: analista de apoio à assistência judiciária

Formação: nível superior

Vagas: 7 + cadastro reserva

Salário: a definir



Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF)

Status: comissão formada

Cargo: vários

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 300 (previstas)

Salário: R$ 4.763,61 a R$ 8.684,41

Corpo de Bombeiros (CMBDF)

Status: em contratação da banca

Cargo: oficial e soldado

Formação: nível superior

Vagas: 356

Salário: R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44 (último edital)

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Status: grupo de trabalho formado

Cargo: analista e técnico de atividades

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 121

Salário: R$ 4.480,00 a R$ 6.760,00

Secretaria de Saúde (SES/DF)

Status: grupo de trabalho formado

Cargo: especialista em saúde

Formação: nível superior

Vagas: 2.452 (efetivas)

Salário: R$ 3.300

Planejamento Urbano e Infraestrutura (Seplad/GDF)

Status: banca definida (Instituto Consulpam)

Cargo: analista e técnico de planejamento urbano e infraestrutura

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 207 + 506 (CR)

Salário: R$ 4.485 e R$ 7.200 (30h); R$ 5.980 e R$ 9.600 (40h)

Polícia Militar (PMDF) 1

Status: banca definida (Cebraspe) e comissão formada

Cargo: oficial combatente e oficial capelão

Formação: nível superior

Vagas: 147 e 2

Salário: R$ 9.623,97 e R$ 11.435,59

Polícia Militar (PMDF) 2

Status: previsto

Cargo: soldado

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 5.336,96 + benefícios

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap/DF)

Status: comissão formada

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: a definir

Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região (Crefito 11)

Status: em fase de planejamento

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)

Status: grupo de trabalho formado

Cargo: especialista e técnico em assistência social

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 20 (previstas)

Salário: R$ 4.112,20 a R$ 7.705,13

Secretaria de Fazenda (Sefaz-DF)

Status: autorizado

Cargo: auditor fiscal

Formação: nível superior

Vagas: 265

Salário: R$ 19.085,56

Departamento de Trânsito (Detran-DF)

Status: anunciado e previsto

Cargo: agente de trânsito e especialista

Formação: nível superior

Vagas: 182 e a definir

Salário: R$ 4.650,00 a R$ 6.437,50 (último edital)

Polícia Civil (PCDF) 1

Status: banca definida (Cebraspe)

Cargo: agente de custódia

Formação: nível superior

Vagas: 50 + 100 (CR)

Salário R$ 9.394,68

Polícia Civil (PCDF) 2

Status: autorizado

Cargo: perito criminal, perito médicolegista e papiloscopista policial

Formação: nível superior

Vagas: 105 + 210 (CR)

Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24

Câmara Legislativa (CLDF)

Status: grupo de estudos formado

Cargo: analista, assistente técnico e técnico administrativo

Formação: níveis médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 6.086,65 a R$ 13.531,06

Fonte: Estratégia Concursos

*Lista atualizada até 31 de dezembro de 2024. Informações podem ser alteradas após a aprovação do PLOA 2025