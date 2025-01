Embrapa prorroga prazo de inscrições do concurso com 1.027 vagas

RP Raphaela Peixoto

As vagas do concurso são distribuídas na sede da empresa em Brasília (DF) e nas 43 unidades espalhadas pelo Brasil - (crédito: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) adiou o prazo para se inscrever no concurso com 1.027 vagas e salários de até R$12,8 mil. Segundo o edital de retificação, publicado na quinta-feira (2/1), os interessados podem se inscrever, por meio da página oficial do certame, até 14 de janeiro.

Também foram alteradas outras datas do cronograma. Entre elas a data final para o pagamento da taxa de inscrição. Agora, as taxas poderão ser pagas até 4 de fevereiro. Ainda foram retificados subitens relacionados à defesa de memorial e nomenclaturas de cursos requisitados.

As oportunidades são distribuídas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, na classe inicial de cada posto. Do total de vagas, 719 são para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). O certame também formará cadastro reserva. As vagas do concurso são distribuídas na sede da empresa em Brasília (DF) e nas 43 unidades espalhadas pelo Brasil.

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame terá cinco fases, sendo elas: provas objetivas, prova discursiva, defesa de memorial, prova prática e avaliação de títulos.