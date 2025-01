JG Júlia Giusti*

O ano passado foi marcado por diversas oportunidades no serviço público federal. Em 2025, a expectativa também é alta para concurseiros que estão empenhados em conquistar a estabilidade, com seleções solicitadas, autorizadas e em estudo. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima receitas e fixa despesas do governo para o ano, prevê 63.766 postos em órgãos públicos, sendo 57.814 vagas para provimento (autorização e nomeações) e 5.952 para criação de novos cargos.

Para o Distrito Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece 31.354 vagas, sendo 447 para criaçãode novos cargos e 30.907 para provimento. As oportunidades são para quase 30 órgãos, como Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito (Detran), secretarias de Educação e Saúde, Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e Câmara Legislativa (CLDF).

Cortes

Pela primeira vez desde 2021, o PLOA será votado após a virada do ano, quando terminar o recesso parlamentar. No entanto, com a proposta de reduzir gastos nos próximos anos, o Congresso votou, em dezembro, um pacote de cortes que inclui a retirada de R$ 1 bilhão para realização de concursos públicos. Com isso, o governo espera economizar R$ 327 bilhões até 2030.

Para 2025, a previsão inicial era de R$ 5 bilhões para os concursos, dos quais uma parte seria para provimentos adicionais ou novos concursos. Segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, em entrevista coletiva concedida em novembro, os cortes não interferem nas contratações que já estão definidas, mas reduzem espaço para novas. No projeto orçamentário deste ano, o governo dispõe R$ 2 bilhões para os concursos.

Enem dos concursos

A grande novidade para concurseiros em 2024 foi a criação do Concurso Nacional Unificado (CNU), para o preenchimento de vagas em cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal. Ao todo, o número de inscritos somou 2,1 milhão de pessoas, das quais 970 mil fizeram as provas. As questões exigiam conhecimentos gerais e específicos conforme a área de atuação e o nível de especialização. Foram 6.640 vagas para 21 órgãos federais e remuneração inicial de até R$ 22 mil. O resultado está previsto para ser divulgado em 11 de fevereiro

Para 2025, o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) anunciou que fará a segunda edição do Enem dos concursos , que ainda não tem número de vagas definidas, pois isso depende da aprovação do PLOA. O corte de R$ 1 bilhão nos gastos para concursos públicos não vai interferir necessariamente no CNU. Após aprovação da lei orçamentária, será possível definir os investimentos no certame recém-criado, determinando os próximos passos da seleção e de outras contratações.

Seleções no DF

O concurso da CLDF conta com comissão formada desde agosto, e o edital é esperado para os próximos meses. A última seleção para o órgão foi em 2018, há sete anos. Serão ofertadas 90 vagas entre nível médio e superior e salários entre R$ 9 mil e R$ 21 mil, com benefícios como auxílios pré-escolar e alimentação.

Para a Polícia Militar, serão 147 vagas para oficiais policiais, sendo 49 imediatas e 98 para cadastro reserva. O edital ainda não foi divulgado, mas a expectativa é de que o ingresso dos aprovados ocorra ainda em 2025. Já para a Polícia Civil, há três editais previstos, com 315 vagas para perito criminal, perito médico-legista e papiloscopista e salários de até R$ 21 mil. Um novo certame ainda pode ofertar 50 vagas para agente de custódia e 40 vagas para delegado de polícia.

Outro concurso aguardado para 2025 é o da Caesb, que oferece 303 vagas de nível médio, técnico e superior, para preenchimento imediato (82) e cadastro reserva (221). As inscrições vão até 27 de janeiro, pelo site da banca organizadora ( https://shre.ink/bOyN ). O salário varia entre R$ 4.869,27 e R$ 11.961,34, dependendo do cargo e nível de formação.

Foco na aprovação

O Ministério Público da União (MPU), com sede em Brasília, é uma das seleções mais esperadas para 2025, sendo a última abertura de vagas para o órgão no mesmo ano em que a CLDF, 2018. O novo edital deve ser publicado em breve.

Najara da Costa, 34 anos, é analista de mídias sociais e está se preparando para o cargo de analista de comunicação social no MPU, motivada pelo salário competitivo e os benefícios “atraentes e que valorizam o trabalho”. Ela diz que vem estudando para concursos há quatro anos, buscando estabilidade no setor público e, assim, alcançando “segurança para o futuro”

Najara conta que os melhores horários para estudar são à noite e aos fins de semana, pois trabalha durante o dia, mas se mostra determinada na seleção que vai participar. “Foco nas matérias cobradas no último edital e resolvo o maior número possível de exercícios. Aos finais de semana, dedico-me às revisões e dou prioridade aos simulados”, relata.

Leia também: 22 concursos públicos para ficar de olho em 2025, com salários de até R$ 17 mil A empresária Thays Ferreira, 32 anos, também vai prestar concurso para o MPU, pretendendo se inscrever para o cargo de técnico. Assim como Najara, ela procura estabilidade profissional por meio do serviço público e escolheu o MPU pela remuneração, quantidade de vagas e histórico de nomeações.



Desde dezembro do ano passado, ela tem se dedicado aos estudos semanalmente, atenta aos conteúdos cobrados pela prova. Thays utiliza, também, recursos de videoaulas e exercícios diários na plataforma do cursinho preparatório GranCursos. “Minha preparação inclui um ciclo de estudos de 24 horas semanais, com quatro horas diárias de segunda a sábado. Estudo disciplinas, como português, direito administrativo e constitucional, administração, arquivologia e administração financeira e orçamentária”, expõe.

Realização

Pensando na conquista da sonhada vaga no Ministério Público, as concurseiras têm expectativas muito positivas para atuar nos cargos aos quais vão se inscrever. Najara quer usar as habilidades em planejamento, criação de conteúdo e gestão de comunicação para aprimorar a comunicação da instituição, além de se desenvolver no âmbito profissional. Ela acredita na transformação por meio do seu trabalho.

“Quero aproximar ainda mais o Ministério Público da sociedade. Vejo essa oportunidade como um grande desafio, mas estou animada com a chance de fazer parte de uma instituição tão relevante, onde meu trabalho pode gerar impacto real e promover mudanças significativas, compartilha.

Thays acrescenta que alcançar a vaga desejada terá impacto nos seus planos de carreira para o futuro. “Minhas expectativas são de construir uma carreira sólida no serviço público, com possibilidade de crescimento e aprendizado constante e de ter segurança e estabilidade para alcançar meus objetivos de longo prazo”, conta

Veja como se preparar para concursos públicos

Professor do Gran Cursos Eduardo Cambuy dá dicas para alcançar eficácia e equilíbrio nos estudos

