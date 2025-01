Concurso Correios: resultado está previsto para esta terça

FA Francisco Artur de Lima

O Correio contatou a assessoria de imprensa da empresa Correios e Telégrafos para questionar quando sairão os resultados da prova objetiva do concurso. Até a publicação desta reportagem, não houve respostas - (crédito: Reprodução/Correios)

Os resultados das provas objetivas do concurso dos Correios e Telégrafos deverão ser publicados nesta terça-feira (14/1). Essa previsão é baseada no cronograma oficial do certame, que foi realizado no dia 15 de dezembro em todas as regiões brasileiras.



O concurso dos Correios ofertará 9.486 vagas para contratações imediatas e cadastro de reserva para candidatos com níveis médio, técnico e superior. A banca avaliadora é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os resultados do certame dos Correios estão previstos para sair no site da banca e no Diário Oficial da União desta terça. Porém, até o momento, na manhã desta terça-feira, essas informações não foram publicadas.

O Correio contatou a assessoria de imprensa da empresa Correios e Telégrafos para questionar quando sairão os resultados da prova objetiva do concurso. Até a publicação desta reportagem, não houve respostas.