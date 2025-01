RP Raphaela Peixoto

O concurso oferta 1.027 vagas e salários de até R$12,8 mil. - (crédito: Divulgação/Embrapa)

O encerramento do período das inscrições do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi prorrogado pela segunda vez. Com a retificação, o prazo para se inscrever termina na sexta-feira (17/1). As inscrições podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo:

Pesquisador: R$ 170,00



Analista: R$ 150,00



Técnico: R$ 80,00



Assistente: R$ 60,00

No comunicado, publicado no site do certame, o Cebraspe também afirmou que "caso o candidato precise alterar o perfil de inscrição, ele deverá acessar o sistema de inscrição, escolher a opção Embrapa e clicar no botão Inscrever Ao entrar no sistema, será reconhecida a inscrição anterior e apresentada tela com a opção de 'modificar a inscrição'".

Remunerações e requisitos

Para o cargo de assistente, um dos requisitos é ter o ensino fundamental incompleto (pelo menos até o 5º ano), com um salário inicial de R$ 2.186,19. Para a função de técnico, é necessário ter nível médio ou técnico (conforme a especialidade) e a remuneração será de R$ 5.556,81.

Os candidatos à vaga de analista precisam ter formação superior nas áreas especificadas no edital, e os ganhos iniciais são de R$ 10.921,33. Aqueles que optarem pela posição de pesquisador deverão possuir mestrado nas áreas determinadas, recebendo um salário inicial de R$ 12.814,61.

Além dos salários, os convocados terão direito a benefícios como assistência médica, auxílio alimentação/refeição, seguro de vida, seguridade social, auxílio pré-escola e apoio financeiro para filhos com deficiência mental, entre outros.

Do concurso

O certame visa o preenchimento de 1.027 vagas. Do total de vagas, 719 são para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). As vagas são para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico. O certame também formará cadastro reserva. Compõem o concurso:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;



Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Pesquisador e para o cargo de analista



Defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório, somente para o cargo de pesquisador;



Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de técnico

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de pesquisador.

%MCEPASTEBIN%