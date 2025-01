Curso de formação dos aprovados no CNU será realizado pela Enap e Cebraspe

DR Danandra Rocha

Os 2.305 candidatos aos nove cargos para o nível superior, serão convocados no dia 4 de fevereiro, o processo respeitará a ordem de preferência de cargo que foi informada durante a inscrição. - (crédito: Divulgação/MEC)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta quarta-feira (15/1), o novo edital com as informações específicas sobre os cursos de formação para os aprovados no Concurso Nacional Unificado.

Inicialmente, os resultados do Concurso Público Nacional Unificado seriam apresentados no dia 11 de fevereiro, mas a data foi alterada para o dia 4 de fevereiro.

Os cursos de formação serão desempenhados, em sua maioria, em Brasília-DF, e no Rio de Janeiro-RJ, será ministrado o curso de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Ficam responsáveis pela organização as instituições Cebraspe e Enap.

Foram reformulados quatro editais: o primeiro ajustou o cronograma do bloco 8; o segundo estabeleceu um cronograma dos blocos 1 ao 7; o terceiro convoca os candidatos de nove cargos já estabelecidos para nível superior referentes aos blocos 1 ao 7, e o quarto edital retifica as determinações referente a titulação necessária para o cargo de Tecnologia em Informação Geográficos e Estatísticas. Esses editais se encontram disponíveis no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15/1).

Leia também:

Os 2.305 candidatos aos nove cargos para o nível superior, serão convocados no dia 4 de fevereiro, o processo respeitará a ordem de preferência de cargo que foi informada durante a inscrição. Os candidatos do bloco 8, também terão acesso na mesma data com lista final de classificação para todos os cargos. E os candidatos dos blocos 1 ao 7, poderão verificar sua nota e o andamento dos cargos concorridos.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, será o prazo final para que os candidatos confirmem sua inscrição do curso de formação. No dia 11 do mesmo mês, será a segunda convocação aos cursos de formação seguindo n o dia 12, a confirmação de interesse na segunda chamada. Por fim, nos dias 18 e 19 será a terceira chamada e confirmação para a terceira chamada aos cursos de formação.

Leia também: AGU vai pedir que PF investigue notícias falsas sobre pix

A confirmação de interesse, será única para vagas pretendidas e futuras convocações em cargos de maior preferência. Essa convocação poderá excluir candidatos das listas a cargos com menor preferência. Porém, mesmo que o candidato seja convocado, o candidato terá a chance de ser convidado a um cargo de maior preferência conforme o andamento na lista de aprovados de acordo com a classificação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular