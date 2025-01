FN Fabio Nakashima*

Marina Vieira Almeida Lima, de 17 anos, estudante do Colégio Elite Maceió, celebra a conquista da nota mil na redação do Enem 2024 - (crédito: Foto/Arquivo pessoal)

A divulgação das redações nota mil do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), destacou um dado relevante: mulheres foram maioria entre os estudantes que alcançaram a pontuação máxima. Dos 12 candidatos com a nota perfeita, oito são mulheres. Além disso, uma das participantes é da rede pública.



Marina Vieira Almeida Lima, 17 anos, aluna do Colégio Elite, em Maceió, foi uma das estrelas da edição, trazendo visibilidade para o estado de Alagoas. "A sensação foi de euforia, alegria e de dever cumprido, porque, mesmo que eu estivesse almejando a nota mil, eu sabia que não seria tão simples, então fiquei bastante surpresa e feliz com o resultado. Acordei minha mãe aos gritos, contando a notícia e liguei para o meu pai, que estava trabalhando em outro município. Estou sem acreditar que isso está acontecendo até agora", compartilha Marina, ao ver sua nota.

O preparo para o resultado começou cedo. Filha de pai policial civil e mãe psicóloga, Marina revelou que vem praticando redações desde o 9º ano do ensino fundamental, além de participar do Enem como treineira em 2022 e 2023. "Agora, em 2024, que foi o meu último ano na escola, busquei aperfeiçoar ainda mais a minha redação e comecei a fazer cursinho. A estratégia que eu adotei foi, durante o ano, realizar redações e entregá-las para correção, a fim de analisar meus erros e buscar melhorá-los. Ao longo do ano, busquei também absorver diversos repertórios socioculturais, ficar antenada às regras gramaticais e analisar redações nota mil de anos anteriores", conta.

Com planos de cursar medicina e se especializar em psiquiatria, Marina também destacou a importância do apoio familiar. "Minha família sempre me incentivou a ler e a escrever, então isso me ajudou muito a fazer redações e a gostar dessa área", revela.

Vivência cultural

O tema da redação deste ano foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Marina comentou, com orgulho, das suas raízes alagoanas, e a importância de valorizar a riqueza cultural do Brasil. "Carrego comigo a bandeira e a cultura alagoana, que têm características marcantes da herança africana, tema da redação do Enem 2024", diz.



Por fim, a jovem deixa uma mensagem de incentivo aos futuros candidatos: "Cuidem do psicológico e não deixem opiniões negativas afetarem a performance. Priorizem também o bem-estar mental e físico. Confiem no potencial de vocês e façam o melhor de vocês na hora da prova. E o mais importante: não desistam!".

Neste ano, a média da redação subiu, alcançando 660 pontos, um aumento em relação ao ano anterior (645). Além disso, 215 participantes obtiveram notas entre 980 e mil, um reflexo do esforço coletivo de estudantes, professores e famílias. No total, 4.483 participantes da rede pública atingiram notas entre 950 e 980 na redação. As vistas pedagógicas das redações serão publicadas em março de 2025 na Página do Participante.

