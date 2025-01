Concurso ICMBio: inscrições para 350 vagas são reabertas

FA Francisco Artur de Lima

Foram reabertas nesta sexta-feira (17/1) as inscrições para o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O cadastro do certame do ICMBio pode ser realizado até 27 de janeiro, pelo site do Cebraspe, a banca organizadora.

O certame ofertará 350 vagas distribuídas entre as áreas de analista administrativo e analista ambiental. A taxa de inscrição é de R$ 93 para o cargo de analista administrativo e de R$ 99 para analista ambiental.

Com a reabertura das inscrições para o concurso do ICMBio, as provas objetivas e discursivas estão previstas para 30 de março. Até então, as avaliações do certame ocorreriam em 23 de março.

As vagas ofertadas no concurso terão remuneração inicial de até R$ 8,8 mil. De acordo com o edital, haverá 120 vagas para analista administrativo e outras 230 para analista ambiental. As oportunidades serão alocadas em várias regiões do país e na sede de empresa, em Brasília (DF).