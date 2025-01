Concurso ICMBio: inscrições serão reabertas com novo cronograma

RP Raphaela Peixoto

O certame oferece vagas para analista administrativo e analista ambiental - (crédito: ICMBio/Divulgação)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou, nesta terça-feira (14/1), no Diário Oficial da União a reabertura do período de inscrições para o concurso público com 350 vagas. Conforme o documento, o novo prazo para se inscrever começa na sexta-feira (13/1) e ficará aberto até 27 de janeiro.

O certame oferece vagas para analista administrativo e analista ambiental. Ambos os cargos, tem como requisito ensino superior completo. O salário é de 8.817,72 para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Leia também: Inscrições são prorrogadas para o concurso da Embrapa pela segunda vez

A taxa de inscrição varia de R$ 93 — para analista administrativo, a R$ 99 — para analista ambiental. Tem direito a isenção da taxa: inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Além disso, a data da aplicação das provas objetivas e discursiva foi adiada para o dia 30 de março. Inicialmente, a realização dos exames estavam previstas para o dia 23 de fevereiro. Ambas as provas serão realizadas em todas as capitais do país. Como a aplicação dos exames para ambos os cargos ocorrerá no turno vespertino, os candidatos não poderão concorrer nos dois cargos.

Veja novo cronograma