Iges abre concurso para médicos ortopedistas e radiologistas; confira

FA Francisco Artur de Lima

As oportunidades do Iges nas áreas de ortopedia estão dividas em duas especialidades: especialista em pés e tornozelos e especialista em mãos - (crédito: Imagem Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu inscrições para contratação de médicos especialistas em ortopedia e radiologia. As inscrições vão até segunda-feira (20/1) e podem ser realizadas no site do órgão (inscrições aqui).



As oportunidades do Iges nas áreas de ortopedia estão dividas em duas especialidades: especialista em pés e tornozelos e especialista em mãos. Nas duas categorias, os salários são de até R$ 12.744,02.



Para concorrer a essas vagas, além de comprovar o diploma de médico, o candidato deve mostrar, entre outros comprovantes, o documento de residência/especialização em ortopedia e Traumatologia emitido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Nas vagas de radiologia, candidatos interessados devem apresentar o diploma do curso de Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação, além de comprovar ter realizado residência ou curso de título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Os salários são de até R$ 12.744,02.