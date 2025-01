Concurso TRT 15 tem inscrições prorrogadas para terça (21/1)

FA Francisco Artur de Lima

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) fica localizado em Campinas, São Paulo - (crédito: Reprodução/CNJ)

Com vagas para cadastro de reserva nas áreas de técnico e analista judiciário, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) teve as inscrições prorrogadas para esta terça-feira (21/1). Até então, o certame encerraria suas inscrições nesta segunda (20/1).

As oportunidades do concurso do TRT 15 serão para candidatos de nível superior. Para realizar as inscrições, o candidato deve acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.

Para homologar a candidatura no certame do tribunal, é necessário efetuar o pagamento de taxas. Cargos de analista: R$ 110 e cargos de técnico, R$ 90. As provas serão realizadas em 30 de março, nas cidades paulistas de Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Entre os cargos ofertados, haverá uma divisão de horário para realização das provas. Enquanto candidatos a técnicos farão o certame pela manhã, postulantes na área de analistas farão as avaliações no período da tarde.