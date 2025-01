Concurso da Embrapa tem alerta sobre pagamento da taxa de inscrição

FA Francisco Artur de Lima

Como a banca constatou equívocos na emissão da GRU, há inscrições que ainda não foram confirmadas pelo Cebraspe

Candidatos inscritos em uma das 1.027 vagas do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que pagaram as Guias de Recolhimento da União (GRU) de forma equivocada foram alertados nesta segunda-feira (20/1) por meio de um comunicado público emitido pelo Cebraspe, banca organizadora do certame.

Como a banca constatou equívocos na emissão da GRU, há inscrições que ainda não foram confirmadas pelo Cebraspe. Para que a inscrição seja confirmada, os candidatos que tiveram equívocos no pagamento da taxa terão até o dia 4 de fevereiro para pagar a GRU com os dados corretos.

Os erros na emissão da GRU, esclareceu o comunicado do Cebraspe, podem ter relação com valores divergentes do cargo selecionado (a menor, a maior ou fracionado em GRUs diferentes) ou com nome de terceiros e/ou com CPF de terceiros.

Nesses casos, uma nova GRU deve ser emitida no site da Cebraspe. As taxas para concorrer ao concurso da Embrapa variam de R$ 60 a R$ 170 a depender do cargo selecionado. Confira os valores das áreas ofertada no concurso da Embrapa:

Pesquisador: R$ 170



Analista: R$ 150



Técnico: R$ 80



Assistente: R$ 60

Confira a nota do Cebraspe na íntegra:

Para que a inscrição seja efetivada, os(as) candidatos(as) que estejam com GRUs emitidas com valor divergente (a menor, a maior ou fracionado em GRUs distintas); ou com GRUs emitidas em nome de terceiros e(ou) com CPF de terceiros deverão retornar à Página de Acompanhamento para emitir nova GRU com os dados corretos e efetuar o seu pagamento até a data limite (4 de fevereiro de 2025), em conformidade com os subitens 5.2.3.1, 5.2.5, 5.2.4.1, 5.2.4.3 e 5.2.5.1 do edital do certame.



Os(as) candidatos(as) que não efetuarem o pagamento da GRU com os dados corretos até a data mencionada não terão a inscrição efetivada. O Centro (Cebraspe) ressalta que é responsabilidade exclusiva dos(as) candidatos(as) o preenchimento correto da GRU, o que vem sendo reforçado por meio de Comunicados na página do certame.