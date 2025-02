RP Raphaela Peixoto

A aplicação das provas está marcada para 27 de abril - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

O edital de abertura do concurso da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural SA, a Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) foi divulgado nesta sexta-feira (24/1). Ao todo, são ofertadas 100 vagas imediatas, todas de nível superior. O concurso também formará cadastro reserva.

Há vagas para advogados, analistas de gestão corporativa, analistas de tecnologia da informação e especialistas em petróleo e gás (em diversas especialidades). O salário pode chegar a R$ 19.610.

O período de inscrições ficará aberto entre os dias 5 de fevereiro a 17 de março. As inscrições deverão ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo:

Analista de Gestão Corporativa: R$ 100,00



Analista de Tecnologia da Informação: R$ 100



Advogado: R$ 150



Especialista em Petróleo e Gás: R$ 150

A seleção será constituída pelas seguintes etapas: prova objetiva, para todos os cargos, e prova discursiva, apenas para os cargos de advogado e de especialista em petróleo e gás.

As provas serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA). Os exames serão aplicados em 27 de abril.