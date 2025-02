Concurso PMDF: edital com 147 vagas é publicado e salário chega a R$ 17 mil

RP Raphaela Peixoto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou, nesta segunda-feira (3/2), o edital de abertura do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFOPM). O documento foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a partir da página 74. O certame oferta 147 vagas entre imediatas e para formação de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para o cargo de oficial policial militar — 2º tenente.

Interessados podem se inscrever no concurso poderão se inscrever, por meio do site do Cebraspe, no período entre 24 de março a 23 abril. As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição — que custa R$ 163 — ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.

São requisitos para a candidatura no cargo de oficial: nível superior - em qualquer área -; ter, no mínimo, 18 anos até a data de matrícula e no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições; e ter a altura mínima de 1,65 m, para homens, e 1,60 m, para mulheres.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PMDF. A seleção será composta por seis etapas, sendo elas: provas objetivas, prova discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para 1º de junho. Já a divulgação do resultado final no concurso público está marcada para 13 de abril de 2026.

Durante o curso de formação, o salário será de R$ R$ 8.007,76. Após o curso, a remuneração será de R$ R$ 14.451,93, e depois da promoção ao posto de tenente o salário ofertado será de R$ 17.034,85. O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral ao serviço, conforme consta no edital.