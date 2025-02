JF Jaqueline Fonseca

A autorização do concurso público deverá ser publicada em até duas semanas, conforme explicou a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck - (crédito: Divulgação Polícia Federal)

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (29/1) um novo concurso público para a Polícia Federal. A previsão do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski é que 2 mil policiais ingressem na corporação entre 2025 e 2026.

Segundo Lewandowski, esse contingente atuará em todo país e vai repor o efetivo da Polícia Federal ampliando de 13 para 15 mil policiais em atuação no Brasil. As vagas serão divididas em cinco cargos, sendo delegado, escrivão, papiloscopista, agente e perito.

O anúncio sobre o novo concurso público da Polícia Federal foi feito no Palácio do Planalto após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski e com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Esther Dweck.

Conforme explicou a ministra, a autorização do concurso com o número exato de vagas e cargos será publicada em até duas semanas no Diário Oficial da União. Dweck afirmou ainda que o concurso da PF foi priorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas outros certames serão anunciados. "Tem todo um processo longo e a entrada efetiva deve ocorrer no final desse ano ou só no ano que vem", informou a ministra.

