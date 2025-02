Ministra indica realização de novo CNU: "Em breve teremos o anúncio"

GB Gabriella Braz

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) promove coletiva sobre resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) - (crédito: Adalberto/MGI)

Nesta terça-feira (4/2), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, revelou que o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) deve ganhar outra edição. “Tudo indica que em breve teremos um anúncio de um novo CPNU”, destacou. A fala da ministra aconteceu durante coletiva de imprensa sobre o perfil dos aprovados no certame.

A chefe da pasta já havia indiciado possibilidade de um segundo Enem dos Concursos. Em dezembro, ela afirmou que o novo certame dependia da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Dweck não deu mais detalhes sobre o futuro concurso.

Participantes da primeira edição do concurso, que ocorreu em 18 de agosto do ano passado, puderam conferir os resultados nesta terça. A lista de convocados está disponível na Área do Candidato, para os inscritos, e no Diário Oficial da União.

Ao todo, 173 listas anunciam o resultado final para o Bloco 8 (ensino médio) e convocados para os cursos de formação. Já os classificados nos Blocos de 1 a 7 devem aguardar até 28 de fevereiro para o resultado final, mas a lista preliminar já está disponível.

Além da coletiva, o MGI fez uma transmissão no YouTube para tirar dúvidas dos participantes. O concurso público teve a participação de 970.037 inscritos, que disputaram 6.640 vagas e 21 órgãos e entidades.