RP Raphaela Peixoto

O curso de formação é previsto para nove cargos - (crédito: Reprodução)

O prazo para o candidato confirmar a participação do curso de formação — etapa prevista para alguns cargos dos blocos de 1 a 7 do Concurso Público Nacional Unificado — termina na quarta-feira (5/2). Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão sua vaga garantida.

A primeira lista de convocação para o curso de formação foi publicada nesta terça-feira (4/2). Ao todo, 2.305 candidatos devem acessar a Área do Candidato para verificar sua convocação e confirmar a participação nesta etapa do certame. Vale lembrar que outras duas convocações para esta etapa no decorrer deste, nos dias 11 e 18.

"A resposta negativa elimina o candidato da vaga para a qual foi convocado, mas ele segue concorrendo às outras vagas com maior preferência indicada no ato da inscrição, ou seja, o candidato será eliminado das vagas que estão abaixo da sua preferência. A mesma lógica vale para as outras duas convocações", afirma o MGI.

O curso de formação é previsto para nove cargos, sendo eles: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista em Tecnologia da Informação (ATI), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ), Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Os cursos de formação serão desempenhados, em sua maioria, em Brasília-DF, e no Rio de Janeiro-RJ, será ministrado o curso de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Ficam responsáveis pela organização as instituições Cebraspe e Enap. O edital específico para esta etapa foi publicado em janeiro deste ano.

Resultados estão disponíveis

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta terça-feira (4/2), os resultados do certame. O participante pode consultar o seu resultado individual para cada um dos cargos em que se inscreveu, por meio do site do certame, na área do candidato. Além disso, também foram disponinibilizadsas 173 listas que mostram a classificação por cargo de todos os candidatos em cada um dos blocos.

A lista já é a definitiva para os candidatos do bloco 8. Já os inscritos dos de 1 a 7 terão acesso a uma lista provisória, visto que ocorrerá convocações para os postos que têm como etapa o curso de formação no decorrer do mês. A lista definitiva será divulgada no dia 28 de fevereiro.

Os resultados do Enem dos Concursos também serão divulgados no Diário Oficial da União, em edição extra, à tarde. Ao todo serão publicados oito editais.

A priori, a divulgação das notas finais do certame estava prevista para 11 de fevereiro. A data foi adiada em novembro após acordo judicial firmado com o Ministério Público Federal (MPF) que reintegrou 32.260 novos candidatos.