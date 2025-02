RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realizará, nesta terça-feira (4/2), uma live sobre os resultados do Concurso Público Nacional Unificado, divulgados terça-feira (4/2), a fim de tirar dúvidas dos candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A live ocorrerá às 16 horas e será transmita no canal do youtube da pasta.

Os resultados do certame foram publicados nesta terça-feira (4/2). O participante pode consultar o seu resultado individual para cada um dos cargos em que se inscreveu, por meio do site do certame, na área do candidato. Além disso, também foram disponinibilizadas 173 listas que mostram a classificação por cargo de todos os candidatos em cada um dos blocos.

A lista já é a definitiva para os candidatos do bloco 8. Já os inscritos dos de 1 a 7 terão acesso a uma lista provisória, visto que ocorrerá convocações para os postos que têm como etapa o curso de formação no decorrer do mês. A lista definitiva será divulgada no dia 28 de fevereiro.

Os resultados do Enem dos Concursos também serão divulgados no Diário Oficial da União, em edição extra, à tarde. Ao todo serão publicados oito editais.

Também foi divulgada a lista de convocação para o curso de formação — etapa prevista para nove cargos dos blocos de 1 a 7. O prazo para o candidato confirmar a participação nesta etapa termina na quarta-feira (5/2). Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão sua vaga garantida.

Ao todo, 2.305 candidatos devem acessar a Área do Candidato para verificar sua convocação e confirmar a participação nesta etapa do certame. Vale lembrar que outras duas convocações para esta etapa no decorrer deste, nos dias 11 e 18.



