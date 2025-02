FA Francisco Artur de Lima

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região (Crefono 5) autorizou a realização de concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista administrativo, fonoaudiólogo fiscal e auxiliar administrativo. Ao todo, serão 90 oportunidades.

Os cargos de analista administrativo e fonoaudiólogo fiscal demandam nível superior. Já a vaga de auxiliar administrativo do Crefono demandará nível médio. As remunerações variam conforme o cargo, sendo R$ 4.500 para analista administrativo, R$ 6.676,30 para fonoaudiólogo fiscal e R$ 3 mil para auxiliar administrativo.

Com provas previstas 30 de março, o certame do Crefono terá inscrições estarão abertas entre 15 de fevereiro e 15 de março. A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio e R$ 80 para vagas que exigem ensino superior. Interessados devem inscrever-se pelo site oficial do Crefono 5.