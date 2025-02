Concurso do Ministério Público do RJ tem salários de até R$ 9 mil

RP Raphaela Peixoto

A seleção para ambos os cargos será composta pelas seguintes etapas:prova objetiva e prova discursiva - (crédito: Divulgação/MEC)

Está aberto o período de inscrições do concurso público para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O certame oferece 87 vagas para os cargos de analista e técnico do Ministério Público. Os salários que podem chegar até R$ 9.534,57.

As inscrições terminam no dia 6 de março e podem ser feitas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 — para o cargo técnico — e R$ 120 — para analista.

Para analista são ofertadas 32 vagas. As oportunidades são para as áreas administrativa e processual. O cargo de analista tem remuneração de R$ 9.534,57 e exige nível superior. Já para o cargo de técnico, que exige nível médio, são oferecidas 55 vagas, sendo 54 para área administrativa e uma para notificação e atos intimatórios. O salário ofertado para técnico é de R$ 5.853,42.

A seleção para ambos os cargos será composta pelas seguintes etapas: prova objetiva e prova discursiva. As duas tem caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será composta por 80 questões de múltipla escolha. Já a discursiva, para todos os cargos, consistirá por redação de um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas.

A aplicação dos exames está prevista para maio e ocorrerá em dias diferentes, no dia 11 para os cargos de técnico e 18 para os cargos de analista. As provas serão realizadas Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis e Volta Redonda.