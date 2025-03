Ganhos de até R$ 30 mil: os concursos abertos para defensorias públicas

RP Raphaela Peixoto

Concurso para defensor da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul se destaca com o maior salário, mais de R$ 30 mil - (crédito: Reprodução/Freepik)

Os concursos para Defensorias Públicas ofertam vagas para diferentes estados brasileiros. Os valores das remunerações variam de R$ 9 mil até R$ 30 mil. Veja detalhes das seleções, a seguir:

DPE-RS

O concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS) oferece 20 vagas imediatas para o cargo de defensor público, cujo salário é de de R$ 30.505,37. O cargo exige, entre outros requisitos, o título de bacharel em Direito.

O período de inscrições do certame ficará aberto até 20 de março. As inscrições poder ser feitas por meio do site oficial do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ R$ 320.

Organizada pela Fundação Carlos Chagas, a seleção compreenderá diversas etapas, entre elas a prova objetiva, que será aplicada em 27 de abril. Os candidatos também farão provas dissertativas, prova oral, prova de tribuna e avaliação de títulos.

DPE-RO

Com oito oportunidades e salários de até R$ 9.104,86, o concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) visa o preenchimento de vagas para os cargos de analista e técnico da Defensoria Pública. O certame também formará cadastro reserva.

As inscrições terminam em 20 de março e podem ser realizadas por meio do site da FGV, banca organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 — para técnico — até R$ 120 — para analista.

As etapas que compõem o certame são: prova objetiva — para todos os cargos — e prova discursiva — apenas para o cargo de analista. As provas serão realizadas em Porto Velho, Rondônia.

Leia também: Nova presidente da Associação de Defensores Públicos toma posse nesta terça

DPE-PE

Estão abertas até o dia 4 abril, as inscrições do concurso para ingresso na carreira de defensor público, para provimento de 20 vagas, além de cadastro de reserva da Defensor Público do Estado de Pernambuco (DPE-PE). Interessados podem se inscrever pelo site oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ R$290.

O cargo de defensor exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior (bacharelado) em Direito. O valor do salário inicial para o cargo será de R$ 25.879,50, para jornada de trabalho de 40 horas semanas.

O concurso é composto por quatro etapas, sendo elas: prova objetiva, prova escrita, prova oral e avaliação de títulos. As provas serão realizadas na cidade de Recife, Pernambuco.