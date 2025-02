Nova presidente da Associação de Defensores Públicos toma posse nesta terça

Uma solenidade na noite desta terça-feira (11/2) celebrará a posse de Fernanda Fernandes como nova presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep). Também tomarão posse integrantes do conselhos diretor, consultivo e fiscal da entidade para o biênio 2025-2027.

Defensora pública do estado de Goiás, Fernanda é carioca e ocupava o cargo de vice-presidente administrativa na Anadep. Para o próximo biênio, as vice-presidências serão compostas por Mário Reingantz (vice-presidente institucional), Kelviane Barros (vice-presidente jurídico-legislativo) e Rômulo Carvalho (vice-presidente administrativo).

"Estamos aqui, no âmbito da Associação Nacional, para garantir a estrutura, as atuações necessárias e o reconhecimento que valorizam nossa missão. Mais do que uma missão institucional, é uma missão de vida. Mas, acima de tudo, estar aqui com cada um e cada uma de vocês fortalece essa missão. Só conseguimos resultados quando estamos unidos por um propósito comum: o fortalecimento da nossa carreira e da Defensoria Pública", disse Fernanda, em nota, após a eleição em dezembro.

Vale lembrar que além da nova presidente e da vice-presidência, a diretoria contará com 21 diretores, cinco coordenadores regionais, seis membros do conselho fiscal e mais seis do conselho consultivo.

Serviço



Posse da nova diretoria da ANADEP

Porto Vittória (SCES Tr. 2, Conj. 19). Brasília – DF

Nesta terça-feira (11/2) às 19h