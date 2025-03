RP Raphaela Peixoto

O prazo para se inscrever segue aberto até o dia 4 de abril - (crédito: CNJ/Divulgação)

Será aberto na sexta-feira (7/3) o período de inscrições do concurso para o Superior Tribunal Militar (STM). As vagas são para cargos de nível e os salários R$ 14.852,66. O prazo segue aberto até o dia 4 de abril. As incrições poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Para confirmar a participação no certame, é necessário que o candidato pague a taxa de inscrição, cujo o valor varia de R$ 80 — para o posto de técnico judiciário — a R$ 120 — para a função de analista judiciário. Podem solicitar a isenção da taxa: candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

O edital de abertura do concurso foi publicado na sexta-feira (28/2). O documento prevê a oferta de 80 vagas para os cargos analista e técnico judiciário, cuja respectiva remuneração é de R$ 9.052,51 a R$ 14.852,66. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência; e 3% para candidatos indígenas.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: prova objetiva (para todos os cargos); prova discursiva (apenas para os cargos de analista judiciário); e teste de aptidão física (somente para o cargo de técnico judiciário – área administrativa – especialidade: agente da polícia judicial).

A prova objetiva será realizadas em 8 de junho, assim como a prova discursiva. A aplicação dos exames ocorrerá nas 27 capitais brasileiras e também nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).