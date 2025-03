Concurso do STM tem novas datas de inscrição e de provas; confira

FA Francisco Artur de Lima

A retificação dos editais do certame do Superior Tribunal Militar foi publicada na quinta-feira (6/3), pelo Cebraspe, banca organizadora da seleção - (crédito: CNJ/Divulgação)

Retificações no edital do concurso do Superior Tribunal Militar (STM) anteciparam as datas de inscrições e de provas do certame. Inicialmente, candidatos a uma das 80 vagas ofertadas pela seleção poderiam inscrever-se até 4 de abril. Com as mudanças, interessados no concurso devem se inscrever até 28 de março.

Leia também: Governo publica resultado final do CNU para cargos sem curso de formação

Antecipações no cronograma também abrangeram as provas do certame do STM inicialmente marcadas para 8 de junho. Agora, os futuros inscritos no concurso farão as avaliação em 1º de junho.

Outra mudança trata-se da antecipação do prazo para pagamento da taxa de inscrição. Antes esse pagamento poderia ser feito até 30 de abril, mas agora o novo limite é 22 de abril. As vagas para o concurso para STM são para cargos de nível superior, com salários de R$ 14.852,66.

Leia também: Universidade do Delta do Parnaíba abre concurso com salário de R$ 13 mil

A retificação dos editais do certame do Superior Tribunal Militar foi publicada na quinta-feira (6/3), pelo Cebraspe, banca organizadora da seleção. As mudanças no edital do concurso, porém, não alteraram o início das inscrições, previsto para esta sexta (7/3), no site do Cebraspe.