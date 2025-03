YR Yasmin Rajab

Salários chegam a R$ 4,9 mil e os aprovados também terão direito a diversos benefícios - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu um novo concurso público com 78 oportunidades para as carreiras de professor (17 vagas) e técnico-administrativo em educação (61 vagas).

As vagas para professor são nas áreas de design gráfico, biologia, ciências agrárias/zootecnia, edificações, educação física, elétrica/automação, filosofia, física, história, informática/ desenvolvimento web, português/inglês, português/português e química.

Já as chances para técnico são divididas entre as carreiras de assistente de alunos, assistente em administração, técnico de laboratório (agropecuária), técnico de laboratório (biologia), técnico de laboratório (biologia/física/química), técnico de laboratório (edificações), técnico de laboratório (informática), técnico em tecnologia da informação, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade, analista de tecnologia da informação, enfermeiro, médico/médico do trabalho, nutricionista, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo em gestão pública.

O salário para professor é de R$ 6.180,86, para 40 horas semanais; e para técnico varia entre R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04. Os aprovados também receberão benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e assistência à saúde suplementar.

Inscrições e etapas

As inscrições do concurso do IFMS serão abertas em 14 de março e estarão disponíveis até 10 de abril. Os interessados deverão se inscrever por meio do site do Instituto AOCP, banca organizadora. As taxas variam de R$ 80 a R$ 150.

A prova está marcada para 25 de maio. Os participantes serão avaliados por meio de prova objetiva, prova prática e prova de títulos.