Francisco Artur de Lima

O governo federal divulgou os resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU) nesta sexta-feira (7/3). A lista com os nomes homologados foi disponibilizada no Diário Oficial da União e se refere aos candidatos que realizaram as provas do certame para cargos de nível médio (bloco 8).

A pasta também convocou candidatos chamados para cursos de formação, oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Essa etapa é obrigatória para candidatos aprovados a cargos de nível superior (blocos 1 a 7).

O Diário Oficial da União desta sexta também publicou novidades em relação aos candidatos habilitados para a terceira etapa das avaliações para cargos no instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), o perfil dos aprovados é diverso e conta com candidatos de diversas unidades federativas. "Oriundas de 908 cidades e com um terço de pessoas pretas e pardas, com deficiência e indígenas", afirmou a pasta, em nota.