CNU: matrícula para curso de formação começa na segunda-feira (10/3)

IS Isabela Stanga

CNU - (crédito: Reprodução)

O prazo para os candidatos aprovados em cargos que exigem curso de formação do Concurso Nacional Unificado (CNU) fazerem a matrícula começa nesta segunda-feira (10/3).

Para as carreiras que exigem curso de formação, a participação no curso é obrigatória e a aprovação é essencial para a nomeação.

Existem formações realizadas por duas instituições: a Escola Nacional de Administração Pública (cargos EPPGG, ATI, ATPS, AIE, ACE) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Antaq, ANS, ATF/MTE e Aneel).

Confira as datas de matrículas para cada uma:

Cursos realizados pela Enap: 10/3 a 18/3 no site da escola;

Cursos realizados pelo Cebraspe

10/3 a 18/3 no site da escola; Antaq: 13/3 a 20/3;

ANS: 13/3 a 17/3;

ATF/MTE: edital para matrícula deve sair na terça-feira (11/3)

Aneel: edital para matrícula deve sair na quarta-feira (12/3)

Os candidatos que não realizarem a matrícula dentro do prazo serão eliminados do cargo.

Curso de formação

O objetivo da formação é ensinar aos aprovados os conhecimentos técnicos e práticos necessários para o exercício de suas atividades. Os cursos serão realizados em Brasília e no Rio de Janeiro, com exceção do curso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que ocorrerá em formato híbrido.