Policiais disfarçados prendem 13 pessoas em concurso no Pará

RP Raphaela Peixoto

Os detidos foram levados à DIOE, onde foram autuados em flagrante - (crédito: Bruno Cecim / Ag.Pará)

Policiais civis disfarçados de fiscais de concurso preenderam em flagrante 13 pessoas acusadas de tentativa de fraude e associação criminosa durante a aplicação de um concurso público estadual na região metropolitana de Belém. O caso foi neste domingo (16/3).

As prisões ocorreram durante a operação "Gabarito Final" em locais de provas no município de Castanhal, no nordeste do estado, e em Belém. Entre os detidos, estavam candidatos flagrados tentando utilizar dispositivos como celulares miniatura e relógios digitais, estrategicamente escondidos em roupas, partes íntimas e calçados.

De acordo com o delegado-geral, Walter Resende, "o esquema criminoso envolvia professores especialistas que se inscreviam nos certames, realizavam as provas e, em seguida, transmitiam as respostas para os candidatos envolvidos no esquema. O grupo já havia tentado fraudar outros concursos públicos no Pará, e sua organização tinha um núcleo em Abaetetuba, de onde operava em várias cidades do Pará".

Durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos celulares de modelo reduzido, conhecidos por sua dificuldade de detecção pelos sistemas de segurança. Além disso, também foram confiscados celulares pessoais e relógios digitais usados na fraude. Os criminosos exigiam valores de até R$ 10 mil de cada candidato em troca das respostas das provas.

A operação contou com equipes da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, do Núcleo de Apoio à Investigação de Abaetetuba, da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e da Delegacia de Abaetetuba, além da Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Os detidos foram levados à DIOE, onde foram autuados em flagrante.