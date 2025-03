Concurso dos Correios segue sem cronograma de convocação

FA Francisco Artur de Lima

O concurso dos Correios para o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) segue sem previsão de nomeação dos candidatos aprovados. O certame foi homologado em novembro de 2024.

As avaliações foram realizadas em outubro do ano passado. O edital, publicado em julho de 2024, ofertou de 33 vagas imediatas e mais a formação de cadastro de reserva. A banca organizadora do certame dos Correios para cargos de SESMT foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A ausência de um cronograma de convocados gerou questionamentos por candidatos. Na página oficial dos Correios no Instagram, perfis questionam a empresa pela falta de respostas na convocação.

Em uma publicação que os Correios anunciam patrocínio à turnê musical do músico Gilberto Gil, há comentários que questionam a empresa sobre a convocação dos candidatos no concurso público. "E o concurso, chamam quando?", escreveu um perfil. "Concurso chama nunca?", questionou outro.

Convocação depende de demanda

O Correio questionou a empresa Correios e Telégrafos sobre quando serão convocados os candidatos aprovados no concurso para o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

Em nota, a assessoria de comunicação da empresa afirmou que o chamamento de candidatos aprovados dependerá da "necessidade da empresa e da ordem de classificação" dos aprovados. "Todas as informações serão publicadas no site oficial dos Correios, na aba dedicada a concursos públicos", concluiu o comunicado.

A convocação dos candidatos aprovados no concurso público dos Correios para cargos de saúde e segurança do trabalho, que teve seu resultado definitivo homologado em novembro de 2024, será realizada conforme a necessidade da empresa e a ordem de classificação. Todas as informações serão publicadas no site oficial dos Correios, na aba dedicada a concursos públicos.