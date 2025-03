Concurso da PM de SP com 165 vagas para oficial é autorizado

FA Francisco Artur de Lima

PMSP determina que câmeras devem ser acionadas em todas as ocorrências - (crédito: EBC)

Uma concurso para 165 vagas de oficial da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) foi autorizado pelo governo paulista, nesta quarta-feira (12/3). A indicação à realização do certame foi publicada no Diário Oficial de São Paulo.

Voltadas para candidatos de nível médio, as oportunidades para oficiais da PMSP oferecem remuneração inicial de R$ 4.833,27. Do total de vencimentos, R$ 2.023,80 de valor padrão, R$ 2.023,80 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$ 785,67 de adicional insalubridade.

De acordo com a publicação assinada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a previsão de posse dos convocados no concurso da PM para oficial será para o próximo ano.



"Autorizo a Polícia Militar do Estado de São Paulo a adotar as providências necessárias à abertura de concurso público para o provimento de 165 (cento e sessenta e cinco) cargos de Aluno-Oficial PM (AL Of PM), do Quadro de Oficiais Policiais Militares", escreveu o governador.

Músico da PM

Um novo concurso para cinco vagas de 2º tenente músico policial militar também foi autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas. Assim como o certame para oficiais, a previsão de convocação na seleção de músicos será para ano que vem.

"Autorizo a Polícia Militar do Estado de São Paulo a adotar as providências necessárias à abertura de concurso pú­blico para o provimento de 5 (cinco) cargos de 2º Tenente Músico PM, com previsão de posse a partir de junho de 2026."