Vem Ver Arte 2025 tem inscrições abertas para oficinas gratuitas no Gama

As inscrições gratuitas para as oficinas do Projeto Vem Ver Arte 2025, ficarão abertas até segunda-feira (31/3). - (crédito: Divulgação)

As inscrições gratuitas para as oficinas do Projeto Vem Ver Arte 2025 ficarão abertas até segunda-feira (31/3). Aulas de desenho (pintura), violão, ukulele, percussão, audiovisual (celular/mobile) e iluminação cênica são oferecidas, de modo presencial na Cia Lábios da Lua, localizada na Quadra 4, Lote 16, Loja C e D - Setor Sul do Gama com duração de 80 horas/4 meses por turma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Serão duas turmas com 20 vagas, e 30% delas são reservadas para as minorias sociais. O projeto é realizado pela Cia Lábios da Lua por meio de Termo de Fomento do Ministério da Cultura.

As aulas estão dividas em: Desenho (pintura) - segunda e terça, das 9h30 às 11h30; Violão - segunda e quarta, das 14h às 16h; Ukulele - terça e quinta, das 10h às 12h; Percussão - terça e quarta, das 19h às 21h; Audiovisual (celular/mobile), segunda e quarta das 14h às 18h; Iluminação cênica, segunda, das 18h às 21h; terça, das 16h às 17h e sábado das 10h às 12h.

Para mais informações, acesse cialabiosdalua.com.br