CNU: MGI define lotação para 370 aprovados no concurso

RP Raphaela Peixoto

A Esplanada dos Ministérios será um dos principais palcos para a celebração do aniversário de Brasília - (crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

Uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30/4), estabelece os locais de trabalho para 370 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

As oportunidades são para integrar o quadro de funcionários do próprio ministério.

A norma detalha os cargos contemplados e a distribuição das vagas em diferentes estados e no Distrito Federal. As lotações concentram-se em Brasília (DF), sede da pasta, com destaque para as funções de engenheiro (68 vagas), economista (27), arquiteto (14) e técnico em comunicação social (10).

A portaria também prevê vagas em unidades regionais do MGI localizadas no Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Acre (AC), Mato Grosso do Sul (MS), Rondônia (RO), Rio Grande do Sul (RS) e São Paulo (SP).

A primeira edição do CPNU, realizada em 2024, ofereceu um total de 6.640 vagas para cargos públicos de níveis superior, médio e técnico em 21 órgãos da administração federal. Os salários iniciais variam entre R$ 3.741,84 e R$ 22.921,71.

Na última sexta-feira (25/4), o governo federal já havia publicado a portaria que autoriza a convocação de 4,3 mil aprovados no certame em 16 órgãos federais. As convocações estão previstas para o mês de maio.

Novo Enem dos Concursos

O próximo Enem dos Concuros, como a seleção ficou conhecida, terá 3.352 mil vagas em 35 órgãos públicos federais. A seleção terá nove blocos temáticos, um a mais que na edição anterior. Assim como no ano passado, os candidatos poderão concorrer a diferentes cargos em um mesmo bloco, com a possibilidade de indicar suas preferências, conforme explicou a pasta.

Do total de oportunidades, 2.180 serão destinadas à contratação imediata — sendo 1.672 para cargos de nível superior e 508 para nível médio. Outras 1.172 vagas para formação de cadastro reserva, mas que a expectativa do governo é que provimento seja feito em um curto prazo após a homologação dos resultados.

O processo seletivo será realizado por meio de duas provas, cujas datas de aplicação serão diferentes, as provas objetivas estão previstas para 5 de outubro, enquanto as discursivas devem ser aplicadas em 7 de dezembro. Os exames acontecerão em cerca de 228 municípios em todo o país.