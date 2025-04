RP Raphaela Peixoto

Inscrições estarão abertas entre os dias 28 de abril e 2 de junho, exclusivamente pelo site da FGV - (crédito: Fernando Nascimento/Secretaria da Segurança Pública de São Paulo)

A Polícia Militar do estado de São Paulo publicou, nesta quinta-feira (24/4), o edital do novo concurso público para o cargo de aluno-oficial. Ao todo, são ofertadas 165 vagas, com remuneração inicial de R$ 4.833,27. A organização do certame está a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para participar, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos — com exceção de integrantes da própria corporação —, altura mínima de 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens, além de ensino médio completo ou equivalente. As inscrições estarão abertas entre os dias 28 de abril e 2 de junho, exclusivamente pelo site da FGV. O valor da taxa de participação é de R$ 150.

O processo seletivo será composto por sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, avaliações psicológicas, análise da conduta social e investigação documental. As provas escritas estão previstas para o dia 13 de julho.

Os exames serão aplicados em 11 cidades paulistas: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O concurso terá validade de três meses a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública.