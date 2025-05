Concurso MPU: gabarito preliminar será divulgado nesta terça

RP Raphaela Peixoto

As remunerações iniciais variam de R$ 8.529,65 para técnicos a R$ 13.994,78 para analistas -

A Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso público do Ministério Público da União (MPU), divulgará o gabarito preliminar da prova objetiva na terça-feira (6/5).

As provas foram aplicadas no domingo (4/5) em todas as capitais do país. Os candidatos participaram das etapas objetiva e discursiva, realizadas em turnos distintos conforme o cargo escolhido.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>

Concurso da PF: inscrições para o certame são abertas

O cronograma do certame prevê a divulgação do resultado definitivo da prova objetiva para o dia 26 de junho. Já o último resultado da prova discursiva está agendado para 15 de setembro.

Leia também: Fiocruz está autorizada a nomear 300 aprovados no último concurso

Ao todo, o concurso oferece 172 vagas para os cargos de técnico e analista do MPU. As remunerações iniciais variam de R$ 8.529,65 para técnicos a R$ 13.994,78 para analistas. Ambos os cargos exigem dedicação de 40 horas semanais.