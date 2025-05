Inscrições para seleção de brigadistas com salário de R$3 mil terminam hoje

RP Raphaela Peixoto

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online disponível no site oficial do órgão - (crédito: Divulgação/Ibram)

Termina nesta segunda-feira (27/5) o prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online disponível no site oficial do órgão.

A seleção oferece 150 vagas temporárias para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais no Distrito Federal. Do total de vagas, 30 são para o cargo de chefe de esquadrão e 120 para brigadistas, além da formação de cadastro reserva com 75 oportunidades.

Para concorrer ao cargo de chefe de esquadrão, é necessário ter ensino médio completo e carteira de habilitação categoria “B” ou superior. A remuneração é de R$ 3.795,00, mais R$ 379,50 de adicional. Já para a função de brigadista, basta ser alfabetizado. O salário é de R$ 3.036,00, com R$ 303,60 de adicional de periculosidade. Ambos os cargos incluem seguro de vida e cobertura contra acidentes.

O processo seletivo é composto por quatro etapas eliminatórias e classificatórias: análise curricular, teste de aptidão física (TAF), teste de habilidades com ferramentas agrícolas (THUFA) e curso gratuito de formação específica para brigadistas.

Os contratos terão duração de dois anos — um diferencial em relação a seleções anteriores — com jornada de 12x36 horas ou 40 horas semanais, a depender da escala definida pelo Ibram.