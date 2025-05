RP Raphaela Peixoto

O Banco de Brasília (BRB) anunciou, nesta segunda-feira (26/5), a convocação de mais 50 candidatos aprovados no concurso para o cargo de escriturário, realizado em 2022. A lista com os nomes será publicada na edição desta terça-feira (27/5) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O cargo de escriturário é a porta de entrada para a carreira bancária na instituição. A remuneração inicial é de R$ 4.449,35, para uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Além do salário, os profissionais recebem benefícios como auxílio-alimentação e vale-refeição, no valor de R$ 2.308,68, auxílio-creche de R$ 659,67, e plano de saúde com cobertura nas principais clínicas e hospitais do Distrito Federal e em todo o país. O BRB também oferece incentivos voltados à capacitação e ao desenvolvimento profissional.

Desde 2019, o banco já contratou cerca de 1,3 mil novos empregados por meio de seis concursos públicos. Atualmente, a instituição soma 9 milhões de clientes em todo o Brasil.

Convocação para analista de TI

Além do reforço na área operacional, o BRB também convocou recentemente 50 profissionais aprovados no concurso para analista de tecnologia da informação. A nomeação foi publicada no DODF no último dia 21 de maio.

Com salário de R$ 10.678,42 e carga horária semanal de 30 horas, os analistas de TI desempenham funções estratégicas para o banco. Entre suas responsabilidades estão o desenvolvimento, manutenção e segurança dos sistemas da instituição, suporte técnico às áreas internas e aos clientes, implantação de novas tecnologias e coordenação de projetos voltados à inovação e eficiência dos serviços oferecidos.