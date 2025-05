RP Raphaela Peixoto

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$ 15.128,26, com carga horária semanal de 40 horas - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23/5) o edital de abertura do concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU). O certame oferece 60 vagas para técnico federal de controle externo, das quais 40 são para contratação imediata.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$ 15.128,26, com carga horária semanal de 40 horas.

Leia também: Ministro anuncia convocação de 200 fiscais agropecuários

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste em provas objetiva e discursiva, enquanto a segunda etapa será um programa de formação. A prova objetiva contará com 120 questões de julgamento certo ou errado. A aplicação está prevista para o dia 3 de agosto.

O edital estabelece que "durante o Programa de Formação, o candidato fará jus a auxílio financeiro, na forma da legislação vigente à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, no caso de ser servidor da Administração Pública Federal".

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 30 de maio e 17 de junho de 2025 pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, com prazo para pagamento até 20 de junho.