Lula sanciona lei que amplia cotas em concurso público para 30%

FA Francisco Artur de Lima

A ampliação da lei de que reserva 30% das vagas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas também se aplica a processos seletivos simplificados para contratações temporárias de interesse público - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta terça-feira (3/6), o projeto de lei (PL) que amplia para 30% a reserva das vagas de concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas. O PL substitui a Lei de Cotas, que previa a reserva de 20% das vagas a pessoas negras (pretas ou pardas).

Com a sanção presidencial, são incluídas na nova lei os povos indígenas e a comunidade quilombola. A medida vai abranger vagas em concursos para cargos efetivos, além de empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União.

Leia também: Governo autoriza 2 mil vagas em concursos para órgãos públicos federais e Forças Armadas

A ampliação da lei de que reserva 30% das vagas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas também se aplica a processos seletivos simplificados para contratações temporárias de interesse público.

“É importante permitir que esse país um dia possa ter uma sociedade com a cara da própria sociedade nas repartições públicas, no Ministério Público, no Itamaraty, na Procuradoria-Geral, na Receita, em tudo quanto é lugar. Ainda temos poucas mulheres, poucos negros, quase que nenhum indígena. Isso é resultado de uma briga que precisamos fazer todo santo dia. Não tem trégua. A luta da humanidade é infinita, ela nunca termina”, afirmou Lula.

Leia também: Cargos de nível médio terão blocos separados no novo CNU

A sanção do Projeto de Lei que visa ampliar para 30% a reserva das vagas de concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas ocorreu após o Senado aprovar o texto, em maio.