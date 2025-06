Cargos de nível médio terão blocos separados no novo CNU

RP Raphaela Peixoto

A próxima edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como "Enem dos Concursos", contará com dois blocos temáticos destinados exclusivamente a cargos de nível médio. A informação foi confirmada pelo diretor de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, durante o Seminário de Concursos Públicos promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Segundo Retamal, a decisão de dividir os cargos de nível intermediário em blocos distintos foi motivada pela diversidade das carreiras envolvidas, como é o caso da área da saúde. "Se mantivéssemos tudo em um único bloco, isso comprometeria a profundidade e a qualidade das questões. A medida beneficia não apenas a área da saúde, mas também outras, como as vinculadas às agências reguladoras, que estarão concentradas no bloco 8", explicou o diretor, nesta segunda-feira (2/6).

O CPNU 2 ofertará ao todo 3.652 vagas, sendo 2.844 para cargos de nível superior e 508 para nível médio. Desse total, 2.480 serão para provimento imediato, enquanto outras 1.172 estão reservadas para preenchimento em curto prazo, após a homologação do concurso. As oportunidades estarão distribuídas entre 36 órgãos da administração pública federal. A previsão é que um edital único seja publicado em julho, bem como a abertura das inscrições.

Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e indicar a ordem de preferência entre as opções.

O cronograma do concurso prevê dois dias de provas. A primeira etapa, com provas objetivas para todos os inscritos, está marcada para 5 de outubro de 2025. Já a segunda fase, com provas discursivas direcionadas apenas aos candidatos habilitados na primeira, será realizada em 7 de dezembro. As avaliações ocorrerão em 228 municípios de todas as regiões do país. O resultado final do certame deve ser divulgado em fevereiro de 2026.

Nesta terça (3/6), foram publicadas portarias que detalham a autorização de vagas para o novo Enem dos Concursos. Ao todo, foram autorizadas 2.021 vagas para diferentes órgãos da administração federal, incluindo ministérios, agências reguladoras, institutos e as Forças Armadas. Conforme o MGI, a publicação no Diário Oficial é só a formalização do que já foi anunciado.