O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta terça-feira (3/5), duas portarias que autorizam a realização de concursos públicos para o preenchimento de 2 mil vagas. As oportunidades são para diferentes órgãos da administração federal, incluindo ministérios, agências reguladoras, institutos e as Forças Armadas.

Uma das portaria prevê a abertura de 1,7 mil vagas distribuídas entre diversos órgãos federais, entre eles o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Hospital das Forças Armadas, entre outros. A segunda trata-se exclusivamente do certame para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o aval de 300 vagas. As portarias não detalham salários nem a carga horária dos cargos ofertados.

Segundo os documentos, os editais deverão ser publicados em até seis meses a partir da data da publicação das portarias. Além disso, o intervalo mínimo entre a divulgação dos editais e a aplicação da primeira prova será de dois meses.

Conforme o MGI, as vagas autorizadas nesta terça-feira (3/6) fazem parte do CPNU 2 e a publicação no Diário Oficial é só a formalização do que já foi anunciado.

A distribuição das vagas autorizadas:



INSS

Analista do Seguro Social (nível superior) - 300 vagas



Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual - 10 vagas



Técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual - 10 vagas



Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural - 15 vagas



Especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural - 35 vagas



Técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural - 16 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em regulação de aviação civil - 70 vagas



Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações - 50 vagas



Agência Nacional de Mineração (ANM)

Técnico em atividades de mineração - 80 vagas



Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Técnico em regulação de saúde suplementar - 20 vagas



Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários - 30 vagas



Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em regulação de serviços de transportes terrestres - 50 vagas



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em regulação e vigilância sanitária - 14 vagas



Imprensa Nacional

Engenheiro - 4 vagas



Técnico em comunicação social - 10 vagas



Ministério das Cidades

Arquiteto- 3 vagas



Contador - 2 vagas



Engenheiro - 10 vagas

Comando da Aeronáutica

Pesquisador - 35



Tecnologista - 50



Contador - 5



Comando do Exército

Analista de tecnologia militar - 1 vaga



Engenheiro de tecnologia militar - 5 vagas



Assistente social - 5 vagas



Enfermeiro - 30 vagas



Médico - 10 vagas



Nutricionista - 5 vagas



Psicólogo - 5 vagas



Pesquisador - 20 vagas



Tecnologista - 50 vagas



Comando da Marinha

Enfermeiro - 5 vagas



Médico - 65 vagas



Técnico em comunicação social- 5 vagas



Analista de tecnologia militar - 2 vagas



Engenheiro de tecnologia militar - 20 vagas



Pesquisador - 10 vagas



Tecnologista - 33 vagas

Hospital das Forças Armadas

Especialista em atividades hospitalares - 50 vagas



Médico - 50 vagas



Técnico em atividades médico-hospitalares - 30 vagas



Ministério do Desenvolvimento Agrário

Contador - 4 vagas



Engenheiro Agrônomo - 60 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Analista -33 vagas



Técnico -27 vagas



Ministério da Pesca e Aquicultura

Arquiteto- 1 vaga



Contador - 1 vaga



Engenheiro - 30 vagas



Estatístico - 1 vaga



Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

Analista em Ciência e Tecnologia- 15 vagas



Pesquisador - 10 vagas



Tecnologista - 40 vagas



Ministério do Turismo

Arquiteto- 1 vaga



Engenheiro - 2 vagas



Estatístico - 3 vagas



Contador - 2 vagas



Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Assistente social (cadastro de reserva)



Médico (cadastro de reserva)



Psicólogo (cadastro de reserva)



Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico - 250 vagas



Analista técnico de defesa e justiça - 250 vagas



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)