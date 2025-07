Concurso CRM-DF com salários de até R$ 11 mil é aberto, confira

RP Raphaela Peixoto

A previsão é que a aplicação das provas ocorra em 28 de setembro - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) publicou, nesta terça-feira (22/7), o edital de abertura do concurso público com 270 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 7.500 a R$ 11.000. Há oportunidades para as seguintes funções:

Advogado



Analista de gestão



Analista de T.I.



Contador



Médico fiscal



Assistente administrativo



Técnico em arquivologia



Técnico em T.I.

O certame, que é executado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) compreenderá a aplicação de provas objetiva e discursiva — ambas de caráter eliminatório e classificatório — além de avaliação de títulos (apenas para os cargos de nível superior), de caráter classificatório. A previsão é que a aplicação das provas ocorra em 28 de setembro.

As provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação da autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas na cidade de Brasília/DF.

Mais cedo foi publicado no Diário Oficial do Distrito Fedeal o extrato de edital que adiantava que o período de inscrições seria aberto às 9 horas desta terça-feira (22/7). Interessados poderão se inscrever até 1º de setembro por meio do site do Ibest. A taxa de inscrição será de R$ 50 — para os cargos de nível médio — e R$ 70 para os cargos de nível superior.

Último concurso

O último certame realizado pelo CRM-DF ofereceu 200 vagas, cinco efetivas e 195 de cadastro de reserva. A seleção do CRM-DF teve o Instituto Quadrix como banca organizadora. As provas foram aplicadas em abril de 2018. Os salários ofertadas à época variavam entre R$ 2 mil e R$ 5,4 mil.

As oportunidades foram distribuídas em três carreiras de nível médio disponíveis: serviço administrativo, assistente administrativo e assistente da tecnologia de informação. As vagas para nível superior administrador, advogado, analista de sistema e médico fiscal.

