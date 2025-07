AG Aline Gouveia

A inscrição deve ser feita exclusivamente por meio do site oficial do CNU - (crédito: Reprodução/Freepik)

O prazo para se inscrever na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado termina às 23h59 deste domingo (20/7). O processo seletivo oferece 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal, organizadas em nove blocos temáticos. São 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.

A inscrição deve ser feita exclusivamente por meio do site oficial do CNU. Ao finalizar a inscrição, o sistema gera uma Guia de Recolhimento da União, que poderá ser paga até 23h59 de segunda-feira (21/7). As inscrições sem pagamento até essa data final não serão efetivadas. A taxa de inscrição é única: R$ 70 para todos os blocos.