MS Mariana Saraiva

Prédio da PCDF - (crédito: Reprodução/PCDF )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) emite um alerta à população sobre uma nova modalidade de fraude virtual: o golpe do falso concurso público para o cargo de militar temporário do Exército Brasileiro.

Criminosos estão fazendo postagens na internet e nas redes sociais, informando que as provas do concurso acontecerão neste domingo (13/7). A PCDF está monitorando todas as mensagens fraudulentas, especialmente aquelas que circulam nas redes sociais, como os anúncios patrocinados no Instagram, que atingem um grande número de pessoas.

Segundo as investigações, o golpe redireciona as vítimas para um site falso com aparência institucional (eb.mil.governodobrasil.org), onde são solicitados pagamentos via Pix para diversas etapas da falsa inscrição, incluindo o teste físico e a emissão de provas.

Em alguns casos, os criminosos chegam a simular um contato telefônico com uma voz eletrônica, se passando por um representante do Exército Brasileiro. Um dos locais de prova mencionados aos candidatos seria a sede da PCDF, estratégia utilizada para conferir maior credibilidade à fraude.

A PCDF esclarece que:

• Esse concurso não existe.

• O cargo anunciado é inexistente.

• A PCDF não será local de qualquer prova.

• Trata-se de golpe que pode ter feito várias vítimas.

A Polícia Civil orienta que todas as pessoas que tenham realizado pagamentos ou fornecido dados a esse suposto concurso procurar, imediatamente, a delegacia mais próxima ou mesmo a Delegacia Eletrônica, no site oficial da PCDF: www.pcdf.df.gov.br, para o registro de ocorrência policial. Além disso, a PCDF reforça que: órgãos oficiais não solicitam pagamentos por telefone ou mensagens. A PCDF já iniciou a apuração dos fatos, e novas informações serão repassadas à imprensa com o avanço das investigações.