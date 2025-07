CNU: mulheres são maioria em 5 blocos temáticos do concurso

RP Raphaela Peixoto

Em cinco dos nove blocos temáticos do Concurso Público Nacional Unificado as mulheres são a maioria dos inscritos. São eles:

Bloco 1 – Seguridade Social: 104.240 mulheres (82% do total)

Bloco 2 – Cultura e Educação: 49.812 mulheres (71%)

Bloco 8 – Saúde (Intermediário): 30.366 mulheres (82%)

Bloco 5 - Administração: 104.198 mulheres (60%)

Bloco 7 - Justiça e Defesa: 30.833 mulheres (57%)

Em contrapartida, nos blocos voltados para Ciências, Dados e Tecnologia — bloco 6 — e Engenharias e Arquitetura — bloco 4 — a maioria dos inscritos são do gênero masculino, representando, respectivamente, 70% e 59% dos blocos.

O levantamento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos aponta também que no Bloco 9 – Regulação (nível intermediário), que tem o maior quantitativo de inscritos, apesar de ter mais homens inscritos, a diferença é pequena, sendo: 88.062 candidatas e 89.521 candidatos. O mesmo ocorre com os inscritos do bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico, dos 44.436 candidatos, 21.354 são mulheres.

Mulheres são maioria em 5 blocos temáticos, confira (foto: MGI)

Neste ano, o CNU foram homologadas, ao todo, 761.528 inscrições, das quais 60% são de mulheres. Além disso, a participação feminina é maioria nas cinco regiões do Brasil, bem como em todas as unidades federativas. O Distrito Federal tem 64.798 mulheres inscritas, o que corresponde a 63% das 102.923 inscrições confirmadas. Veja o percentual da participação feminina em cada UF:

Os mais de 700 mil inscritos disputam 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades da administração pública federal. As provas estão previstas para 5 de outubro (objetiva) e 7 de dezembro (discursiva). A aplicação dos exames ocorrerá em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

A edição de 2025 do concurso unificado contará com uma ação afirmativa que equipara o número de mulheres classificadas na primeira fase, ou seja, no mínimo, 50% das vagas da segunda etapa serão preenchidas por mulheres.