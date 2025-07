Abertas 10 mil vagas em cursos gratuitos para Enem, vestibulares e concursos

BP Bruna Pauxis

Inscrições para cursos gratuitos vão até 27 de julho - (crédito: Caio Gomez)

O programa Preparação DF abriu mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares e concursos. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) e inclui kit escolar, lanche e transporte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As inscrições, que abriram nesta segunda-feira (14/7) e vão até 27 de julho, realizadas, devem ser feitas exclusivamente, pelo site oficial da Sedet-DF. Caso o candidato não tenha acesso à internet, pode efetuar o cadastro presencialmente em uma das Agências do Trabalhador.

Requisitos

Para participar do projeto, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, ensino médio incompleto e, preferencialmente, estar cadastrado em uma das Agências do Trabalhador do DF. Menores de idade precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis no momento da matrícula.

Os cursos terão duração de 240 horas-aula, distribuídas em até 25 horas semanais, pela manhã, à tarde ou à noite. As aulas serão presenciais em Ceilândia, Taguatinga, Asa Sul, Planaltina e Gama. Outros locais poderão receber o curso também, a depender da demanda. Todos os estudantes receberão um kit educacional completo, com apostilas, cadernos, canetas e outros materiais escolares.

Também serão entregues duas camisetas de uniforme, fornecido lanche diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ao fim do curso, os alunos aprovados com mínimo de 70% de aproveitamento e 75% de frequência terão direito ao certificado de conclusão, emitido pela entidade executora e pela Sedet-DF.

O edital também prevê mil vagas de cadastro de reserva.

Seleção



A seleção de vagas é feita por meio de análise dos requisitos preenchidos no formulário eletrônico. Em caso de empate, será feito um sorteio eletrônico. Os resultados serão divulgados em 31 de julho, no site da secretaria.

Os convocados devem efetuar a matrícula entre 8 e 14 de agosto, nos polos onde ocorrerão os cursos. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de escolaridade e, se necessário, autorização dos responsáveis. As aulas estão previstas para ter início no dia 18 de agosto.

Serviço

Inscrições: 14 a 27 de julho de 2025

Resultado: a partir de 31 de julho

Matrículas: de 8 a 14 de agosto

Início das aulas: 18 de agosto de 2025

Telefone para dúvidas: (61) 3773-9391

Acesse AQUI o edital.

Com informações da Agência Brasília